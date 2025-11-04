Kuşadası Belediyesi tarafından köpeklerin sahipleriyle beraber keyifli zaman geçirebilmeleri için açılan "Pako Köpek Eğitim Parkı"nda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki eskiyen eğitim ünitelerinin bağlantılarını yenileyerek yıpranan ahşap parçaları değiştirdi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yıl boyunca eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yenileme işlemleri yürütüyor.

Çocuk parklarındaki kent mobilyaları, oyun grupları ve yeşil alanların belirlenen program dâhilinde düzenli olarak bakımını yapan ekipler bir yandan da evcil hayvanlar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kente kazandırılan köpek eğitim parklarını da unutmuyor.

Bu kapsamda ekipler, Türkmen Mahallesi’nde 650 metrekare alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Zemini doğal çim kaplı olan ve içerisinde köpek oyun üniteleri, banklar ve hayvanların su içmesi için de suluklar bulunan parkta, üniteler boyanıp, eskiyen parçaları yenileriyle değiştirildi. Parktaki çalışma, hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.