TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlarla ilgili önemli düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklif, sahipsiz ve sahipli hayvanlar arasındaki farkları netleştirmeyi ve hayvan bakımevleri yönetimini yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.

İklim Dostu Yaklaşımla Yeni Düzenlemeler

Teklifin kabul edilen maddeleriyle, Hayvanları Koruma Kanunu’na "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek. Sahipsiz hayvanların sahipli statüsüne alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, hayvan bakımevleri tanımı yenilenerek, “Bakanlıktan izin alınarak kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis” olarak belirlenecek.

Hayvan Bakımevleri ve Rehabilitasyon

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerinde rehabilite edilip sahiplendirilinceye kadar bakılacağına dair yeni bir ilke getirilecek. Bakımevi dışında hayvan bakmanın yasal sorumluluk gerektireceği belirtilerek, sahipsiz hayvanların bakımının eksiksiz bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Veri Kaydı ve Şeffaflık

Hayvan bakımevlerine alınan köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Bu sistem, doğru ve güncel veri sağlanarak sahipsiz hayvanların takibini kolaylaştıracak. Ötenazi uygulamaları ise Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun belirlediği kurallara göre yapılacak.

Yerel Yönetimlerin Yetkileri ve Sorumlulukları

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere yönelik iş ve işlemlerinde Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri alabilecek. Ayrıca, sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevi dışına bırakılması yasak kapsamına alınacak.