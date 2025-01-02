Hastane randevusu olan, tahlil sonucu göstermek isteyen veya hasta ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte Seferihisar Devlet Hastanesi yol tarif…

Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

İzmir Otogar’dan Seferihisar Devlet Hastanesi’ne ulaşım:

İzmir Otogar’dan Seferihisar’a direkt ulaşım imkanı bulunmuyor. Otogardan Seferihisar’a ulaşmak için Fahrettin Altay Aktarma Merkezi’ne ya da Seferihisar’a belediye otobüs seferinin yapıldığı Cumaovası İZBAN İstasyonu’na gitmek gerekiyor.

Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne toplu taşıma ile ulaşım:

Hastaneye toplu taşıma araçları ile gelmek için; İzmir Fahrettin Altay ve merkezden kalkış yapan 985-975-675-732-778-829-640 numaralı ESHOT ve İZTAŞIT otobüs hatlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Seferihisar Devlet Hastanesi’ne özel araç ile ulaşım:

İzmir şehir merkezine yaklaşık olarak 45 kilometre uzaklıkta bulunan Seferihisar ilçesine özel araba ile yolculuk ortalama 45-50 dakika sürüyor. İzmir’den geliyorsanız, Çeşme otobanından Çeşme yönüne doğu ilerlemeniz gerekiyor. Ardından Güzelbahçe - Seferihisar yolunu kullanarak ilçeye ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul ile Seferihisar arası mesafe yaklaşık 600 kilometredir ve iki mesafe arası yolculuk ortalama 5 saat sürüyor. İstanbul - İzmir otobanını kullanarak İzmir’e geldikten sonra Çeşme otobanından Güzelbahçe - Seferihisar yolunu takip edebilirsiniz.

Seferihisar Devlet Hastanesi’ne havayolu ile ulaşım:

Seferihisar’a uçak yolculuğu ile gitmek isteyen vatandaşların Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanmaları gerekiyor. Seferihisar havalimanına ortalama 55 kilometredir ve iki mesafe arası yolculuk ortalama 1 saat sürüyor. Havaalanından çıktıktan sonra, İZBAN hattını kullanarak Cumaovası durağında inmeniz gerekiyor. Buradan, Seferihisar’a giden 829 numaralı ESHOT otobüs hattını kullanarak ilçe merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. Havalimanı ile Seferihisar arası toplu taşıma ile yolculuk ortalama 1 saat sürüyor..

KURUM: SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ

ADRES: Turabiye Mahallesi Yeşillik Caddesi No: 3 Seferihisar/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 743 48 06

SABİT TELEFON: +90 (232) 743 20 10

FAKS: +90 (232) 743 20 12

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://seferihisardh.saglik.gov.tr/