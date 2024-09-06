Bu yıl 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın gözde noktalarından biri ise Seferihisar Belediyesi'nin standı oldu. Stand, kültür ve sanattan yöresel ürünlere kadar birçok renkli görüntüye ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilere; Seferihisar'a özgü zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu ve Gödence Üzümü gibi çeşitli ürünler ikram ediliyor. Bu lezzetli ve doğal ürünler, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Başkan Yetişkin: "Fuar, Seferihisar’ın tanıtımı için önemli bir fırsat"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, fuarın uluslararası alanda önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, “Bu fuar, tüm belediyeler için büyük bir öneme sahip. Hem Seferihisar’ı hem de belediyemizin çalışmalarını burada tanıtıyoruz. Standımıza gösterilen ilgi için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 9 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek olan fuarda Seferihisar Belediyesi standına uğramadan geçmeyin” dedi.

Fuar, 9 Eylül Pazartesi gününe kadar açık olacak ve Seferihisar Belediyesi’nin standı, ziyaretçilerini bekliyor.