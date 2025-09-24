23 Eylül Salı günü Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla yapıldı.

Panele; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, Ege Üçüncü Yaş Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Osman Nuri Tartılacı ve Seferiçınar Yaş Alma Merkezi üyeleri katıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, programda yaptığı konuşmada ilçenin emekliler için cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaş almış bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Yetişkin, “3. Yaş Üniversitesi ile büyüklerimizin bilgi, deneyim ve enerjilerini toplumsal yaşama aktarmaları için yeni bir kapı aralıyoruz. Eğitimden sağlığa, afet bilincinden kent tarihine kadar geniş bir yelpazede öğrenme ve paylaşma imkânı sunacağız. Bu proje sadece Seferihisar’a değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Törenin ardından Seferihisar Belediyesi ile proje paydaşları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

3. Yaş Üniversitesi, önümüzdeki günlerde farklı alanlarda eğitimler, atölyeler ve sosyal etkinliklerle kapılarını katılımcılara açacak.