Dünya siyasetinin önde gelen liderleri, küresel gündemi etkileyen hamleleri ve izledikleri politikalarla sürekli olarak dünya medyasının odağında. İşte 2024 itibarıyla en çok konuşulan 10 dünya lideri ve onları gündeme taşıyan başlıca nedenler:

Joe Biden (ABD)

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın en güçlü ekonomisinin lideri olarak uluslararası alanda en çok konuşulan isimlerden biri. İklim krizi, Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD'nin Çin ile olan rekabeti, Biden’ın başkanlığı döneminde küresel politika sahnesinde sıkça yer buldu. Özellikle Ukrayna'ya verdiği askeri destek ve NATO'yu güçlendirme adımlarıyla dikkat çekiyor.

Vladimir Putin (Rusya)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtıyla dünya siyasetinde gündemi belirleyen liderlerden biri. Putin’in uluslararası yaptırımlara rağmen iktidarını koruma mücadelesi ve Batı ile olan sert politikaları, medyada sürekli yer bulmasına neden oluyor.

Xi Jinping (Çin)

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dünyanın yükselen gücü Çin'in ekonomik, askeri ve teknolojik büyümesini yönetiyor. Xi’nin başlattığı Kuşak ve Yol projesi, Tayvan politikası ve ABD ile olan rekabeti, onu dünya medyasının merceği altına alıyor.

Volodimir Zelenskiy (Ukrayna)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta ülkesini savunma çabası ve Batı ülkelerinden aldığı güçlü diplomatik destekle sık sık manşetlerde yer alıyor. Zelenskiy, aynı zamanda uluslararası diplomasi sahnesinde güçlü bir direniş sembolü haline geldi.

Kim Jong Un (Kuzey Kore)

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silah programı ve Batı’ya karşı sert duruşuyla tanınıyor. Özellikle ABD ve Güney Kore ile ilişkileri, dünyanın gözlerini sık sık Kuzey Kore'ye çeviriyor. Ülkesindeki baskıcı yönetim tarzı ve dünya liderleriyle olan temasları, Kim Jong Un’un sıkça gündemde kalmasını sağlıyor.

Narendra Modi (Hindistan)

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya nüfusunun en büyük demokrasisinin lideri olarak global sahnede önemli bir figür. Modi'nin ekonomi politikaları, Hindistan'ın küresel arenada yükselişi ve G20 gibi platformlarda oynadığı rol, onun sıkça gündeme gelmesini sağlıyor.

Emmanuel Macron (Fransa)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’da liderlik iddiası taşıyan bir figür olarak Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabaları ve Avrupa Birliği'ni güçlendirme vizyonuyla dikkat çekiyor. İç politikada ise emeklilik reformu gibi meselelerle gündemi belirliyor.

Mohammed bin Salman (Suudi Arabistan)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, ülkedeki sosyal ve ekonomik reformlarıyla, özellikle de petrol dışı sektörlere yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın uluslararası alanda yeni ittifaklar kurma çabaları ve spor yatırımları da küresel gündemde yer buluyor.

Giorgia Meloni (İtalya)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ilk kadın başbakanı olarak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'daki göç krizi ve ekonomi politikalarıyla ilgilenen Meloni, İtalya'nın Avrupa Birliği içindeki rolünü güçlendirme politikalarıyla da gündemde.

Justin Trudeau (Kanada)

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilerici politikaları, iklim değişikliğiyle mücadelesi ve sosyal adalet konularındaki çalışmalarıyla dünya sahnesinde etkili bir lider olarak öne çıkıyor. Trudeau’nun küresel sorunlara yönelik tutumu ve özellikle Kanada'nın mülteci politikaları, onu medyanın radarında tutuyor.