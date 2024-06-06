Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından öncülük edilen etkinlik, Mavi Bayraklı İztur plajında sahil temizliği ile başladı. Müşerref Hepkon İlkokulu ve Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri, Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çevre muhafızları olarak katıldılar. Öğrenciler, mavi bayraklı İztur plajındaki kağıt, şişe gibi atıkları toplamak için bir araya geldiler.

Çocuklar, etkinlik sırasında "Bugün bu plaja, çevre temizliğine geldik. Geçtiğimiz aylarda da, arka tarafa ağaç dikmiştik. Onların büyümesini görmek bizi çok mutlu etti. Çevremize elimizden gelen her desteği yapmaya devam edeceğiz. Eğer siz de o ağaçların gölgesinde oturabilmek ve sahilde temiz bir şekilde vakit geçirebilmek istiyorsanız, dünyamızı korumaya ve çevremizi temiz tutmaya devam edin" şeklinde konuştular.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yaz boyunca ilçenin tüm yeşil alanları ve deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Etkinliğe katılan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi ise, "Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak, boynumuzun borcu. Belediye olarak çocuklarımıza, sosyal sorumluluk anlamında tüm desteğimizi sağlamaya devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız, bizim geleceğimiz olduğu kadar doğamızın da geleceği oluyor" şeklinde konuştu.