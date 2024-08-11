Seferihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Deniz Bayramı, Akarca Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası’nda bu yıl da coşkuyla kutlandı. Yıllar önce üzüm ve tütün hasadının bitişini kutlamak amacıyla başlayan bu gelenek, günümüzde tatilciler ve yerel halk için bol etkinlikli bir yaz şenliği olarak devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan etkinlikler

Seferihisar Belediyesi ve Çağdaş Kadınlar Platformu iş birliğiyle organize edilen Deniz Bayramı, sabah erken saatlerde yoga ve nefes meditasyonu ile başladı. “Matını Al Gel” programı kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, katılımcılara ruhsal ve fiziksel bir yenilenme sundu. Pilates dersleri ile devam eden sabah etkinlikleri, plajda güneşin ve doğanın tadını çıkaran misafirlere enerji dolu anlar yaşattı.

Plajda spor ve eğlence dolu bir gün

Deniz Bayramı, sadece yoga ve pilatesle sınırlı kalmadı. Akarca Şenes Erzik Plaj Futbol Tesisleri’nde düzenlenen voleybol turnuvası, katılımcılara rekabet dolu anlar yaşattı. Ayrıca, Teos Yelken Kulübü’nün gösterisi, deniz sporlarına ilgi duyanları heyecanlandırdı. Plajda kurulan survivor parkuru, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir yarışma alanı oldu.

Sanatsal etkinliklerle zenginleşen bayram

Deniz Bayramı’na renk katan etkinlikler arasında keman dinletisi, Rebetos dans gösterisi ve Tai-chi Gün Batımı yer aldı. Özellikle 80’ler ve 90’lar konseptli konser, nostaljik anılarla dolu bir akşam yaşattı. Bayrama katılan vatandaşlar, antika ve orijinal eserlerin satışa sunulduğu mezatta da keyifli dakikalar geçirdi. Seferihisar’ın tarihi ve kültürel mirasını yaşatan bu mezat, etkinliğe gelen herkesin büyük ilgisini çekti.