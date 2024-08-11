Cevahirci Han: İzmir'in tarihi derinliklerinde bir keşif

İzmir'in tarihi dokusunun bir parçası olan Cevahirci Han, bir zamanlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden zorunlu göçle gelen Yahudilerin yaşadığı bir mekândı. Günümüzde gözden kaçan bu han, korunaklı ve sade yapısıyla dikkat çekerdi. İçeri girdiğinizde ise sizi birbirinin aynısı odalar, ortada bir avlu, ortak mutfak, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları beklerdi.

Yapının geçmişi

Cevahirci Han, aslında Paşayakov Kortejosu olarak biliniyordu. "Paşayakov," Paşa Konağı anlamına gelir ve büyük ihtimalle 1841 yılında, Yahudi mahallelerine büyük zarar veren bir yangından sonra inşa edilmiştir. Hanın önceki sahibi Fikret Cevahirci’nin büyük dedesi Halil Tevfik Bey, Mısır'dan gelip burayı satın alarak 45 odalı bir kortejo inşa etmiştir.

Değişen zamanlar

Yahudi topluluğu buradan ayrıldıktan sonra, bu mekânda mevsimlik işçiler ve Romanlar yaşamaya başlamış. O dönemler buraya "Uzun Han Aile Evi" de denirmiş. Zamanla, han ayakkabıcılara ev sahipliği yapmış. Ancak, Işıkkent'teki ayakkabıcılar sitesinin yapılmasının ardından han terk edilmiş, geride sadece birkaç tekstil atölyesi kalmıştır.

Günümüzdeki durum

Ne yazık ki, 2018 yılının Ekim ayında Cevahirci Han’ın özgün mimarisi büyük ölçüde korunmuşken yeni sahipleri tarafından yıktırıldı. Bu olay, İzmir'in kentsel mirasından bir parçanın daha kaybedilmesine yol açtı.

Cevahirci Han'ın tarihini ve önemini keşfetmek, geçmişin izlerini günümüzde bulmak isteyen gezginler için ilginç bir deneyim sunar. Bu tarihi mekânın izlerini sürmek, geçmişin izlerini günümüzde yaşatmanın bir yolu olabilir.

Cevahirci Hanı nerede, nasıl ulaşılır?

Konum: İzmir, Konak ilçesi, eski adıyla Cevahirci Han, günümüzdeki Konak Meydanı ve çevresine yakın bir bölgede bulunuyordu.

Nasıl gidilir?

Toplu taşıma: İzmir’in merkezi bir noktası olan Konak Meydanı’na ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı’na toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz. İzmir Metro’su (M1 hattı) ve çeşitli otobüs hatları Konak’a hizmet vermektedir.

Özel araç: Konak Meydanı’na özel araçla gitmek için İzmir şehir merkezindeki ana yolları takip edebilir ve çevredeki otoparkları kullanabilirsiniz.

Adres: Cevahirci Han, Konak, İzmir, Türkiye.