Seferihisar Belediyesi, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olarak inşa edilen yaklaşık 500 hobi bahçesine yıkım kararı verdi. Kavakdere Mahallesi'nde başlayan yıkımlar devam ederken, belediye vatandaşları izinsiz hobi bahçesi satın almamaları konusunda uyardı.

Ruhsatsız hobi bahçeleri yıkılıyor: Yasal prosedür işliyor

Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun hobi bahçeleriyle ilgili maddelerine aykırı şekilde inşa edilen yapılara karşı harekete geçti. İlçede yaklaşık 500 hobi bahçesi için yıkım uyarısı yapılırken, ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen yapıların yıkım süreci Kavakdere Mahallesi'nde başladı. Bu bölgede, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri doğrultusunda karar alınarak, yapı sahiplerine para cezası uygulandı.

Belediye, yıkım kararını encümen kararıyla gerçekleştirdi ve ilgili bölgelerdeki işlemler sürüyor. Ruhsatsız yapıların yıkım süreci yasal çerçevede devam ederken, vatandaşlar bu konuda uyarılmaya devam ediyor.

"Hobi bahçesi almayın, kamu servetini zarara uğratmayın"

Seferihisar Belediyesi, yıkım kararının ardından vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan resmi açıklamada, vatandaşların ruhsatsız ve izinsiz hobi bahçelerini satın almamaları gerektiği vurgulandı. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde oldu: “Hobi bahçesi almayın, aldırmayın. Kendinizi de, kamu servetini de zarara uğratmayın.’’

Yıkım kararının arkasındaki yasal dayanaklar

Hobi bahçelerinin yıkımı, hem Toprak Koruma Kanunu hem de İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanıyor. 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu’nun maddelerine göre tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması yasak. Belediyeler de bu kanun kapsamında, tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesine karşı harekete geçme yetkisine sahip.

Seferihisar Belediyesi de bu doğrultuda, tarım arazilerine izinsiz yapılan hobi bahçelerini yıkmak için gerekli işlemleri tamamladı. Prosedür gereği tebligatlar yapı sahiplerine ulaştırıldı ve cezai işlemler uygulandı. Bu süreçte vatandaşların, yasalara aykırı hobi bahçelerine yatırım yapmamaları gerektiği sık sık hatırlatıldı.

Yıkım sürecine tepkiler ve belediyenin kararlılığı

Hobi bahçesi sahiplerinin bazıları, yıkım kararlarına tepki gösterse de belediye yetkilileri, bu yapılar tarım arazilerini tehdit ettiği için yasal sürecin tamamlanacağını belirtti. Yıkım işlemleri hızla devam ederken, bölgedeki tarım alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların süreceği ifade ediliyor.