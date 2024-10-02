1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen Seferihisar Belediyesi meclis toplantısında Başkan İsmail Yetişkin, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında kamu taşınmazlarının vergi borçlarına karşılık devredilmesine dair çıkan spekülasyonları yanıtladı. Yetişkin, bu uygulamanın yasal bir çerçeve içinde ve diğer birçok belediyenin izlediği yöntemler doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Yasal süreç ve kamuya borç tahsili

Başkan Yetişkin, kamuya ait taşınmazların devri konusunda yaptığı açıklamada, “Kamuya kamu borcunun tahsilinde takas ve devirin mevzuatta da yeri olan bir uygulama” olduğunu belirtti. Bu süreçte birçok belediyenin deneyiminden faydalandıklarını ifade eden Yetişkin, "Bu tamamen yasal bir süreçtir ve daha önce AK Partili belediyeler tarafından da benzer şekilde uygulanmıştır." dedi.

Diğer belediyelerin uygulamaları

Yetişkin, bu süreçte diğer belediyelerin de benzer uygulamalar gerçekleştirdiğini dile getirerek, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tuzla, Çekmeköy, Güngören, Üsküdar ve daha birçok belediye, cami, okul, sağlık ocağı gibi yerleri vergi borçları için hazineye devretmiştir.” şeklinde konuştu. Bu işlemlerin belgeli olarak mevcut olduğunu ve tamamen yasal bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Siyasi tartışmalar ve yanlış anlamalar

Başkan Yetişkin, sürecin bazı siyasi tartışmalara yol açtığını belirterek, “Ne yazık ki bizim bu uygulamamız, 'satılıyor, alındı, gidiyor' gibi söylemlerle yanlış bir boyuta çekildi.” ifadesini kullandı. İmar planında cami veya okul alanı olarak belirlenen bir yerin amacının dışında kullanılamayacağına dikkat çekti.

Kamu yararına hizmet

Son olarak, Yetişkin, kamu yararına hizmet eden taşınmazların devredilmesinin başka bir yapı dönüşümünü içermediğini belirterek, “Bizim yapmak istediğimiz, bu taşınmazların amacına uygun şekilde kullanılmasıdır.” dedi. Seferihisar halkının çıkarlarını koruyarak kamu yararına uygun adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.