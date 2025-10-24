İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ve Menderes hattında gece beklenen yoğun yağışlar için vatandaşları uyardı. Foça’da dere taşarken, sel sularına kapılan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de sağanak yağış uyarısı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ve Menderes hattında gece boyunca yoğun yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise yaptığı açıklamada, "Maalesef henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Günün aydınlanmasıyla beraber arama tarama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Foça’da dere taştı

Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Araçlar, yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen sular, bir otomobili sürükleyerek dere kenarındaki bariyerlere takılmasına yol açtı. İlçede metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Sel sularına kapılan ve Bucak Deresi’ne düşen otomobilde kaybolan Bülent Kaptanoğlu (70) için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları şöyle:

"19 BALIK ADAMIMIZ SUYUN İÇİNDE"

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip, bilgi alan İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.46'da Foça ilçemiz yoğun olmak üzere, ilimiz Kuzey bölgesinde yoğun bir yağmur başladı. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde Foça ilçemize 144 kilogram yağış düştü. Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini veya evlerimizi, su bastı. Ve maalesef şimdi yanında bulunduğumuz dere kenarında, köprünün üzerinde de aracıyla köprüyü geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız, aracı 1,5 kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız suyun içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait bir cüzdan da bulundu. Ancak onun dışında arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"169 SU BASKINI İHBARI GELDİ"

Bölgedeki durum ile ilgili açıklamada da bulunan Elban, "Bunun dışında, Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinde su baskınıyla ilgili ihbar geldi. Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek, tahliye ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür bir can kaybı ya da yaralımız yok. Oradaki vatandaşlarımızın tamamı ile ilgili kendilerine eğer ihtiyaç duymaları halinde, talep etmeleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait misafirhane, kamplarımızı hazırladık. Kendileri ihtiyaç duyması durumunda onları da orada misafir edeceğiz. Yağmur azaldığı andan itibaren Defterdarlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımız sahadaki, zarar, ziyan tespiti ile ilgili çalışmalara da hızlıca başladılar. Yarın eğer yağışta bir anormal artış olmazsa, yarın akşama kadar o zarar ziyanla ilgili tespit çalışmalarını da sonlandırmayı düşünüyoruz. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili, çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 tane daha ilave balık adam da gelecek. Dolayısıyla inşallah sabaha kadar buluruz. Bulamazsak sabah ekibimiz biraz daha güçlenecek ve yoğun bir şekilde arama tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" dedi.

İKİ İLÇE İÇİN UYARI!

İki ilçe için uyarıda da bulunan Elban, "Bu akşam özellikle ilimizin güney tarafında, Seferihisar, Menderes hattında gece ilerleyen saatlerinde yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimizi uyardık. Her türlü tedbirimizi aldık. Herkesin bu konuda da özellikle, yağışla ilgili, rüzgarla ilgili ya da diğer konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Tekrar, Foçamıza ve İzmirimize geçmiş olsun " şeklinde konuştu.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak yağmur sonrası sel sulara kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bölgede gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, "İzmir ilimizde özellikle Foça ilçemizde şiddetli yağmur yağışı meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında yağmur daha da yoğunlaştı. 1.5-2 saat içerisinde metrekareye 144 kilograma ulaştı. 12 saat ortalaması itibariyle Foça ilçemize 155.4 metrekareye yağmur suyu düştü. 112 acil çağrı merkezimize toplamda 207 ihbar geldi. İhbarları mahiyetine bakacak olursak yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel ve buna bağlı olarak su baskınları ve mahsur kalma ihbarlarıydı. Ekiplerimiz ihbarlara müdahale ettiler. AFAD, karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri görev yapıp ihbarları değerlendirdi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Biz AFAD başkanlığında acil durum yönetim merkezinde yakından takip ederken, İzmir ilimizde de sayın valimizin koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarımız koordinasyonu sağlayarak ihbarlara müdahale ettiler. Toplam 666 personel görev yaptı. 277 de araç bu süreçte görev aldı. Halen de görevlerini sürdürüyorlar" dedi.

"KAYIP AMCAMIZA HENÜZ ULAŞAMADIK"

Bir vatandaşın Bucak deresine aracıyla kapıldığı ihbarı ile ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirten Pehlivan, "İlk olarak İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerimiz öncelikle araca ulaştı. 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz kayıp vatandaşımıza amcamıza henüz ulaşamadık. Çevre illerden de takviye ettiğimiz AFAD jandarma, emniyet, sahil güvenliğin arama kurtarma dalgıç ekipleri gün ağarana kadar arama tarama çalışmalarına devam edecek. Bu saat itibariyle de kıyı araması dediğimiz yöntemle aramalar sürüyor. Maalesef henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Günün aydınlanması ile beraber arama tarama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olayı başından beri takip ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da talimatıyla ilgili daire başkanlarımızla olay yerine intikal ettik. Sayın Valimizde başından beri buradaydı. Milletvekilimiz de buradalar sağ olsunlar. Arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Pehlivan, "AFAD gönüllerimizde bu çalışmada görev alıyorlar. Bu yoğun yağmur yağışından etkilenen İzmirli, Foçalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"İLK ANDAN İTİBAREN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez ise "Hepimize geçmiş olsun. Özellikle Foça ilçemizde yaşanan sel nedeniyle henüz ulaşamadığımız bir vatandaşımızın kayıp olmasından dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu felaket hiç beklenmedikti. Normalde yağış ortalaması bugün 3'te 1 olacakken, 3 katına çıktığı ortamda bu felaketle karşılaştık. Foça'mıza geçmiş olsun. Allah devletimize zeval vermesin. AFAD'ımız her zaman olduğu gibi ilk andan beri 666 personeli ile tüm kamu personeliyle sahada. Biz de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk andan beri müdahaleler sürüyor. Bundan sonra da hiçbir ihbar karşılıksız kalmayacaktır. Tekrar hepimize geçmiş olsun" dedi.