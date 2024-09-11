Seferihisar, 102. kurtuluş yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören, kortej yürüyüşü ve Seferihisar Belediye Bandosu dinletisi ile başladı. Etkinlikler, resmi törenle devam etti.

Kaymakam ve Belediye Başkanının katılımıyla başladı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Garnizon Komutanı Albay Sefa Koru ve ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Yetişkin'den anlamlı konuşma

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar’ın kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun! Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız daim olsun!” diyerek, Türk milletinin fedakârlıkları ve inancıyla bağımsız bir vatanın sahibiyiz dedi. Yetişkin, Atatürk’ün önderliğinde verilen mücadelenin önemine vurgu yaparak, özgürlük ateşini söndürmeyeceklerini ve bilim, laiklik, demokrasi ile o ateşi yakmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gecenin devamı: Işın Karaca konseri

Seferihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama programı, bu akşam saat 20.30'da pazar yeri otoparkında Işın Karaca'nın vereceği konserle devam edecek. Konser, yerel halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinlikler arasında yer alıyor.