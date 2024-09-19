Şehirleşme hızla artarken, beton yapılar arasında sıkışıp kalmış gibi görünen şehir ormanları, modern yaşamın ortasında doğayla buluşma fırsatı sunuyor. Türkiye’nin büyük şehirlerinde bulunan bu gizli yeşil alanlar, yalnızca nefes almak değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam arayışına da cevap veriyor.

1. Belgrad Ormanı: İstanbul’un ciğerleri

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Belgrad Ormanı, şehrin en büyük ve en popüler ormanlık alanlarından biridir. 5.000 hektarlık alana yayılan bu orman, şehrin yoğun temposundan kaçış için ideal bir alan sunar.

Neler sunuyor?

Yürüyüş ve koşu parkurları: Belgrad Ormanı, spor yapmak isteyenler için harika yürüyüş ve koşu parkurlarına sahiptir. Hem profesyoneller hem de amatörler için uygun parkurlar bulunur.

Doğal güzellikler: Orman içinde barındırdığı göletler, kuş türleri ve bitki örtüsüyle doğa tutkunları için harika bir deneyim sunar.

Piknik alanları: Aileler ve arkadaş grupları için piknik yapabilecek geniş alanlar mevcuttur.

2. Atatürk kent ormanı: Ankara’nın doğa sığınağı

Başkent Ankara, her ne kadar büyük bir şehir olsa da, Atatürk Kent Ormanı gibi geniş yeşil alanlara sahip. 2020 yılında açılan bu orman, şehir merkezine yakın konumuyla Ankaralılar için nefes alacak bir doğa alanı sağlıyor.

Neler sunuyor?

Bisiklet ve yürüyüş yolları: Orman içinde bulunan bisiklet yolları, spor yapmak isteyenler için ideal. Ayrıca yürüyüş yapmak için de güzel patikalar var.

Botanik bahçesi: Atatürk Kent Ormanı’nda yer alan botanik bahçesi, çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.

Açık hava etkinlikleri: Orman alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve konserler, Ankaralıların doğa ile iç içe vakit geçirmesine olanak tanıyor.

3. Aydos ormanı: İstanbul’un sessiz kaçamağı

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Kartal ve Pendik ilçeleri arasında yer alan Aydos Ormanı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. Sessizliği ve doğal güzellikleriyle Aydos, sakin bir doğa yürüyüşü veya piknik için ideal.

Neler sunuyor?

Aydos tepesi: Aydos Ormanı’nın zirvesine çıkanlar, Marmara Denizi ve Adalar manzarasının keyfini çıkarabilir.

Gölet alanı: Orman içinde yer alan gölet, su sporları ve balık tutma gibi aktiviteler için kullanılabilir.

Doğa yürüyüşü: Sessiz patikaları ve temiz havasıyla özellikle hafta sonları doğa severlerin uğrak noktasıdır.

4. Balçova termal ormanı: İzmir’in şifa kaynağı

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Termal Ormanı, hem şifa arayanlar hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir alan sunuyor. Balçova bölgesinin termal su kaynaklarıyla bilinen bu orman, sağlık ve doğanın birleştiği bir cennet.

Neler sunuyor?

Termal su kaynakları: Balçova Termal Ormanı’nda bulunan termal su kaynakları, romatizmal hastalıklar ve cilt problemleri için şifa arayanlar tarafından tercih ediliyor.

Doğa yürüyüşü ve piknik: Orman, doğal patikaları ve geniş piknik alanlarıyla aileler için ideal bir hafta sonu kaçamağıdır.

5. Yıldız Parkı: İstanbul’un tarihi ormanı

Yıldız Parkı, Beşiktaş ve Ortaköy arasında yer alan İstanbul’un en tarihi ormanlık alanlarından biridir. Osmanlı döneminde padişahlar için avlanma alanı olarak kullanılan bu park, şimdilerde şehir halkı için bir dinlenme ve doğa alanı olarak hizmet vermektedir.

Neler sunuyor?

Tarihi yapılar: Yıldız Parkı, sadece doğasıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı Çadır Köşkü ve Malta Köşkü gibi tarihi yapılarla da dikkat çeker.

Geniş yeşil alanlar: Park, yemyeşil çimenlikleri ve ağaçlık alanlarıyla piknik ve dinlenme için oldukça uygundur.

Göletler ve çeşmeler: Park içinde yer alan göletler ve Osmanlı dönemine ait çeşmeler, doğal güzelliklere eşlik eder.