İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde, sıra nedeniyle çıkan kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. Olayda, hastane çalışanı ve bir kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kadın ve çalışan arasında sıra tartışması

İddiaya göre, hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadın, sıra nedeniyle hastane çalışanı ile tartışmaya başladı. Çalışanın, kadına "Sıranı bekleyeceksin" şeklinde bağırması, ortamı daha da gerginleştirdi.

Kavga büyüdü, polis müdahale etti

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Hastane içerisinde ortalık karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırarak durumu kontrol altına aldı.