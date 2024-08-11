Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 41 yaşında, Trabzon Maçka’da vatanını savunurken canını feda etti. 11 Ağustos 2017’de, teröristlerin hain saldırısında, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü korumak için üzerine kapanarak siper oldu. Vücuduna isabet eden onlarca kurşuna rağmen, Gedik, Eren ile birlikte şehit düştü.

Ferhat Gedik, çocukluğundan beri asker olmayı hayal eden bir vatanseverdi. Zor şartlar altında eğitimini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı ve vatanı için görev yapmaya başladı. O, kahramanlık destanını Trabzon'un Maçka ilçesinde yazdı.

11 Ağustos 2017: Maçka’da destan yazılan gün

O kara günde, Maçka’nın dağlarında teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Eren Bülbül’ü korumak için hayatını ortaya koydu. Göğsüne isabet eden kurşunlarla şehit düştü. Hem Gedik hem de Bülbül, o gün vatan uğruna canlarını verdi.

"Acısı içimizden çıkmıyor, her sene yenileniyor"

Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, oğlunun çocukluğundan beri asker olmayı hayal ettiğini, sopaya ip bağlayıp "Bu benim silahım, ben asker olacağım" dediğini anlattı. Hatice Gedik, “Koyunumuz vardı, koyun otlatırken ders yapardı. Yaralı diye haber aldık, sonra şehit olduğunu öğrenince yıkıldık. Hala o günden beri acısı içimizden çıkmıyor, her sene yenileniyor. 12 Ağustos doğum günüydü, 41 kurşun yedi benim yavrum, 41’inci yaş gününde toprağa girdi,” sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

Memleketinde ebedi istirahatgâhında

Evli ve iki çocuk babası olan Ferhat Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.