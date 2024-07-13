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İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon 'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini 'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova , şampiyon oldu.

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