2025 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak. İsviçre'nin önde gelen kamu yayın kuruluşu SRF'in haberine göre, Basel, 69. Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

35 milyon İsviçre Frangı yatırım

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı maliyeti öngörülen etkinliğin finansmanı Basel kantonu tarafından üstlenilecek. Şehir, bu büyük organizasyon için hazırlıklara hızla başlamış durumda. Eurovision Şarkı Yarışması’nın uluslararası cazibesi ve etkisi, Basel’in tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunacak.

Yarışma ne zaman olacak?

Eurovision Şarkı Yarışması, Mayıs 2025'te gerçekleşecek. Bu yıl ise yarışma İsveç'in Malmö kentinde düzenlendi. Basel, bu prestijli etkinlikte dünya genelinden milyonlarca izleyiciyi ağırlayarak uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapma gururunu yaşayacak.