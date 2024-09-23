1895-1981 yılları arasında yaşamış olan Süreyya Tahsin Aygün, tıp tarihinin önemli isimlerinden biridir. Aygün, insan sağlığına katkılarıyla birlikte kök hücre araştırmalarının öncüsü olarak da tanınır. 1960’lı yıllarda, "insanlar embriyondan gelişiyor" diyerek kök hücrelerin potansiyelini ortaya koymuştur.

Thalidomide faciasını önlemek

Aygün, Thalidomide adlı ilacın Türkiye'ye girmesini engelleyerek yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmıştır. 1957 yılında Almanya'da üretilen bu ilaç, hamile kadınlarda ciddi doğum sakatlıklarına neden olmuştur. Aygün, ilacın teratolojik etkilerini tavuk embriyosu üzerinde yaptığı çalışmalarla tespit etmiş ve sağlık bakanlığına başvurarak ruhsat almasını engellemiştir.

Veteriner hekimlikte yenilikçi çalışmalar

Aygün, Türkiye'de veteriner hekimlik alanında da önemli katkılar sağlamıştır. Şarbon hastalığına karşı geliştirdiği "Türk Universal Antrax Aşısı" 20 yıl boyunca evcil hayvanlarda kullanılmıştır. Ayrıca, doku kültürü üzerinde yaptığı çalışmalar, aşıların ve ilaçların etkilerini inceleme konusunda yeni yöntemler sunmuştur.

Uluslararası başarılar ve mirası

Aygün, Almanya'da kurulan "Aygün Institut" ile 200 Alman çocuğunu kök hücre tedavisiyle başarıyla tedavi etmiştir. Ayrıca, hayvan ceninleri üzerindeki çalışmalarıyla kök hücre kavramını dünyaya tanıtmıştır. Tüm bu katkılarıyla, Aygün yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük bir etki yaratmıştır.