Şehzadeler Belediyesi, marketlerdeki fiyat artışı ve hijyen sorunlarına karşı denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, etiketsiz ürünlerden tarihi geçmiş gıdalara kadar her detayı inceledi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, temel gıda ve tüketim ürünlerini titizlikle inceledi.

Fiyat etiketleri ve hijyen denetimi arttı

Denetimler sırasında fiyat etiketlerinin doğruluğu, son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, hijyen kuralları ve gramaj kontrolleri mercek altına alındı. Özellikle son dönemdeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi sorunlarla mücadele etmek adına denetimler artırıldı. Ekipler, eksik etiketler ve fiyat uyumsuzlukları gibi ihlalleri tespit ederek, işletmelere uyarılarda bulundu.

Mevzuata aykırı durumlar yasal işleme tabii olacak

Zabıta ekipleri, marketlerdeki mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, tarihleri geçmiş ve halk sağlığını tehdit edebilecek ürünler tespit edilmesi durumunda ilgili ürünlere el konulacak ve marketlere cezai işlem uygulanacak.

Başkan Durbay'dan net mesaj: "Sıfır tolerans"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı, etiketsiz satış ve hijyen konularında sıfır tolerans politikamız devam edecek. Halkımızın haklarını korumak için tüm ekiplerimiz sahada olacak" dedi.