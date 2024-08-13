Şehzadeler Belediyesi, ünlü şair Can Yücel'i ölümünün 25. yıl dönümünde düzenlediği anlamlı etkinlikle andı. "Bir Tat Bir Edebiyat" başlıklı program, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Can Yücel'in eserleri derinlemesine incelendi

Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, Can Yücel’in hayatı ve şiirleri üzerine detaylı bir değerlendirme sundu. Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı’nın gerçekleştirdiği söyleşi, şairin eserlerini tüm yönleriyle ele aldı. Etkinlik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi terasında gerçekleşti ve geniş bir katılım sağlandı.

Şairin sevilen şiirleri seslendirildi

Programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri, Can Yücel’in şarkılaştırılmış şiirlerini seslendirdi. Engin Topuz, Can Yücel’in yaşamı ve şiirlerinin ardındaki bilinmeyen yönlere değinirken; Haşim Elmalı, şairin Deniz Gezmiş anısına yazdığı “Mare Nostrum-Bizim Deniz” ve babası Hasan Ali Yücel için kaleme aldığı “Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim” gibi önemli eserlerini seslendirdi.

Can Yücel’in anısına çiçek takdimi

Etkinlik sonunda, programa katkı sağlayan Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı’ya teşekkür olarak çiçek takdim edildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bu anma gecesi, Can Yücel’in sanatı ve mirasını yaşatmak adına önemli bir adım oldu.