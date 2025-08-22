Konak Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet birimi Konak İletişim Merkezi (KİM), saha ekipleriyle kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların taleplerini yerinde alarak hem yüz yüze iletişim kuruyor hem de gelen talepleri anında Konak Belediyesi Koordinasyon Merkezine iletiyor.

Saha ekipleri aktif olarak çalışıyor

Konak’ın farklı noktalarında vatandaşla doğrudan görüşmeler yapan saha ekibi, aynı zamanda bulundukları bölgede belediyenin hizmet ve etkinlikleri hakkında bilgi veriyor. Ekipler, mesai saatleri içinde sokak sokak gezerek vatandaşların isteklerini kayda alıyor, belediyenin konser ve kermes gibi etkinliklerinde stant açarak talep ve bilgilendirme desteği sağlıyor. Önceden iletilmiş taleplerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol eden ekipler, gördükleri eksiklikleri anında koordinasyon merkezine bildiriyor. Merkez, bu talepleri ilgili müdürlüklere ileterek hızlı çözüm sunuyor.

Teknoloji ile entegre hizmet

Konak İletişim Merkezi, saha ekibinin çalışmalarını ön büro, çağrı merkezi ve online platformlarla destekliyor. WhatsApp ve çağrı merkezi tek numarada birleşerek vatandaşlara kolay ve hızlı erişim imkânı sunuyor. Vatandaşlar, 444 35 36 numaralı çağrı merkezi ve WhatsApp hattının yanı sıra belediye hizmet binasındaki ön büro personeline de taleplerini iletebiliyor.

Ayrıca Konak Belediyesi’nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvuru alındığında vatandaşa bilgilendirme mesajı gönderiliyor; talep tamamlandığında ise süreç, mesajdaki link üzerinden takip edilebiliyor.

KİM’in saha çalışmaları ve dijital altyapısı sayesinde Konaklılar, belediye hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabiliyor.