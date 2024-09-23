Şehzadeler Belediyesi, 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında hayata geçirdiği 'Çocuklar İle Manisa Tarihine Yolculuk' projesi ile kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencilerini Manisa'nın tarihi ve kültürel mirasıyla tanıştırıyor. Projenin ilk kafilesi, rehberler eşliğinde Manisa'nın önemli noktalarını ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Proje (3)

Projenin amacı

Manisa'nın tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen bu proje, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin şehirleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu projenin amacını "gençlerimizin tarih bilincini geliştirmek ve Manisa'nın değerlerini tanımalarını sağlamak" şeklinde özetliyor.

Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Proje (1)

Gezi rotası

Proje kapsamında ilk kafile, Manisa'nın önemli tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı buldu. Öğrenciler, aşağıdaki yerlerde rehberler eşliğinde gezdiler:

  • Şehzadelerpark
  • Tıp Tarihi Müzesi
  • Sultan Cami
  • Muradiye Cami
  • Kurşunlu Han
  • Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
  • Çanakkale Şehitleri Müzesi

Bu geziler, öğrencilere hem kentin tarihi dokusunu tanıma hem de Osmanlı dönemine ait mirası keşfetme fırsatı sundu.

Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Proje (6)

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Gelecek planları

Proje, ilerleyen dönemlerde farklı mahallelerden gelen öğrencilerle genişletilerek devam ettirilecek. Bu sayede, daha fazla çocuğun Manisa'nın tarihi ve kültürel değerleriyle tanışması hedefleniyor.

Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Proje (2)

Kaynak: BÜLTEN