Şehzadeler Belediyesi’nin Erler Kreşi Uçan Balonlar Sınıfı öğrencileri, anlamlı bir drama etkinliğine imza atarak büyük bir mesaj verdi. "Biz Büyüyünce" adıyla düzenlenen etkinlikte minikler, hayallerindeki mesleklerin kostümleriyle sahneye çıkarak izleyenlere unutulmaz bir an yaşattı.

"Vatansever ve ahlaklı olacağız"

Etkinlikte, öğrenciler, "Önce vatansever, merhametli, ahlaklı, saygılı birer birey olacağız. Sonra hemşire, polis, aşçı, doktor, veteriner olacağız" sözleriyle gelecekteki hedeflerini ve toplumsal değerlerini paylaştı. Miniklerin renkli kostümleri ve özgüven dolu performansları, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Çocukların değer eğitimi İle geleceğe yatırım yapılıyor

Velilerin ve kreş yetkililerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik, çocukların erken yaşta toplum için önemli değerleri öğrenmelerinin ve içselleştirmelerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehzadeler Belediyesi, miniklerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.