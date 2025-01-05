Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Değerli Zamanları'nı 3-0'lık net skorla yenerek finale yükseldi. Takımın bu önemli başarısı, kulüp ve belediye başkanları tarafından takdirle karşılandı. Başkanlar, genç sporculara olan güvenlerini dile getirerek finallerde Şehzadeler'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.

Başkanlardan tebrik mesajı

Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İl Birinciliği Müsabakası'nda gösterdiği performansla büyük bir başarı imza atarak finale yükseldi. Kulüp Başkanı Gökay Budak ve Belediye Başkanı Gülşah Durbay, genç sporcuları tebrik etti. Durbay, takımın finallerde Şehzadeler'i en iyi şekilde temsil edeceğinden emin olduğunu belirtti.