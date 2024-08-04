Yaklaşık 50 öğrencinin yer aldığı gösteride, skeçler, danslar, tiyatro oyunları ve meddah performansları sahne aldı. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin iki tiyatro eğitmeninin gözetiminde hazırlanan öğrenciler, toplam 1,5 saat süren bir performans sergiledi. Etkinlik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Meclis Başkanvekili Gökay Budak, birim müdürleri, öğrenci velileri ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başarılar kutlandı

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Gökay Budak, öğrenci ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Budak, öğretmenlere çiçek takdim ederken, öğrencilere Tiyatro Okulu Katılım Belgelerini verdi. İlk sahne deneyimlerini yaşayan öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.