Şehzadeler Belediyesi, Çınarlıkuyu Mahallesi'nde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmesi için yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Durbay, “Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çınarlıkuyu Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz yol bakım ve onarım çalışmaları ile bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için gayret göstermektedir” şeklinde konuştu.

Editör: Sedef Didem Ezme