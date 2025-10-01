Burdur Şeker Fabrikası’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kireç ocağında çalışan 7 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 işçi hastanelik oldu

Burdur Şeker Fabrikası’nda çalışan 7 işçi, kireç ocağında çalışırken fenalaştı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda işçiler, karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenildi.

Ambulans ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine, olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından ocaktaki gaz seviyesi ölçüldü. İşçilerin fenalaşmasının ardından, Bekir C., Ahmet G., Oğuz V., Raşit S., Mehmet E., Ali Ç. ve Hasan C. mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin durumu iyi

Yapılan müdahalenin ardından, işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.