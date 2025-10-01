Gezi Parkı olaylarına sanatçıları katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

"Vatandaşlık hassasiyetiyle yazdım"

Ayşe Barım'ın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma kimlik kontrolüyle başladı. Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Hümeyra Akbay, "Benim bildiğim birşey yok. Ayşe apolitik bir insandır, baskı yapmaz. Gezi’ye de gittim, kendi fikrimdi. Ayşe’nin hiçbir dahili yoktur, yönlendirmesi olmadı" dedi.Ayşe Barım’ı ihbar eden tanık olarak dinlenen Sedat Gül ise, "Kendisini sosyal medya ve televizyondan tanıyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili yazmıştım. Sosyal medyada ve haberlerde çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım sadece. Birşeye birebir şahitlik ettiğim olmadı, vatandaşlık hassasiyetiyle bunları yazdım" dedi.Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel ise, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle gittim, kendisini de gittiğimde görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de bir yönlendirmesi olmadı" şeklinde konuştu.

'Hem menejerim hem çok yakın arkadaşım'

Tanık olarak dinlenen oyuncu Ceyda Düvenci, "3 gün Gezi Parkı olaylarına katıldım. Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı, kendi inisiyatifimle katıldım. Orada da görmedim. Ben daha önceki ifadelerimde neyse onu anlattım. Dostum olduğunu söyledim, korumak için bunları anlatmadım. Kendisinin apolitik olduğunu da belirttim. 23 yıldır Ayşe ile çalışıyorum, sadece menajerim değil dostum. Bu yüzden telefon irtibatlarımız sık. Özel hayatımda dertleşmeye ihtiyacım olduğunda en çok aradığım isim Ayşe Barım. Hangi projede yer alacağıma da ben karar veririm. Sosyal medya içeriklerim hakkında da ben karar veririm" ifadelerini kullandı. Tanık olarak dinlenen oyuncu Dolunay Soysert ise, "Gezi Parkı olaylarına birçok kez katıldım. Ayşe Barım ile sadece bir kez karşılaştım. Hepsine kendi irademle gittim. Genel bir menajerlik sözleşmem yok. Hangi projelerde yer alacağıma da, sosyal medya paylaşımlarıma da kesinlikle ben karar veririm. Telefon görüşmelerimiz sık çünkü hem menajerim hem de çok yakın arkadaşım. İki yakın arkadaşın telefonda konuşması çok normal değil mi" şeklinde konuştu.

'Ayşe Barım ile 23-24 yıldır çalışıyoruz'

Tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ise, "Herhangi bir yönlendirme olmadı. Gezi Parkı olaylarına 3-4 gün gittim, orada karşılaştık; benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. Biz dizi setinden çıkıp gittik. Ayşe Barım ile 23-24 yıldır çalışıyoruz, hiçbir zaman böyle bir yönlendirmesi olmadı. Böyle şeylerin kararını kendimiz veriyoruz" şeklinde konuştu.

İhbar eden şahıs da ifade verdi

Ayşe Barım’ın ihbar edilmesine neden olan Sedat Gül ise, yalnızca vatandaşlık hassasiyetiyle yazılar yazdığını, herhangi bir şahitlikte bulunmadığını ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığını belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncular, Gezi Parkı olaylarına katıldıkları dönemde Barım’ın kendilerini yönlendirmediğini ifade etti. Bu durum, Barım’ın suçlamalarla ilişkili olmadığını ortaya koydu. Oyuncu Halit Ergenç ise, Gezi Parkı’na bizzat kendi isteğiyle gittiğini ve Barım ile bu konuda hiçbir etkileşimi olmadığını söyledi.

Tahliye edildi

Mahkeme, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermek yerine, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Barım’ın hakkında açılan davada, suçlamaların doğruluğuna dair delillerin eksik olduğu ve tanıkların ifadelerinin de suçlamalarla örtüşmediği görüldü.