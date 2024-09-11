Oshine, dünyanın en şişman orangutanı olarak biliniyor ve uzun süre yasadışı evcil hayvan olarak tutulduğu için aşırı kilo aldı. Güney Afrika’da bir evde 13 yıl boyunca şekerlemeler ve tatlılarla beslenen Oshine, doğal ağırlığının iki katından fazla bir kiloya, yani 100 kiloya ulaştı.

Bu süreçte, vahşi doğada hayatta kalmak için gerekli becerileri, özellikle tırmanma ve yiyecek arama gibi yetenekleri geliştiremedi. Sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle ciddi sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sağlıklı yaşam için diyet ve spora başladı

Oshine, İngiltere’nin Dorset kentindeki Monkey World Maymun Kurtarma Merkezi'ne getirildikten sonra sağlığını geri kazanmak için sıkı bir diyet ve egzersiz programına alındı. Kurtarma merkezine getirildiğinde aşırı derecede obez olan Oshine, kalp hastalığı, kan pıhtısı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar geliştirme riski taşıyordu.

Ancak, merkezdeki özel bakım ve rejim sayesinde Oshine, sadece 11 ayda 20 kilo vermeyi başardı. Bu süreçte, Oshine'a vahşi bir orangutan gibi davranmayı öğrenmesi için de çeşitli beceriler kazandırılmaya çalışıldı.