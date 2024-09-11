Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ciddi düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı hedefliyor. News.com.au'nun haberine göre bu düzenleme, sosyal medyanın gençler üzerindeki potansiyel zararlarını azaltmayı ve çocukların ruh sağlığını korumayı amaçlıyor.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French tarafından hazırlanan rapor, küçük çocukların sosyal medya kullanmasının ruh sağlığına olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, bu tür platformların çocuklara zarar verdiğine dikkat çekiyor. Tasarıda, 14 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap açmasının yasaklanması ve ebeveyn onayı olmadan bu platformlara erişim sağlanmasının önlenmesi öneriliyor. Ayrıca, bu yaş grubundaki çocuklar için hesap açmaya izin veren sosyal medya şirketlerine para cezası verilmesi de gündemde.

Sosyal medya bağımlılığından kar sağlanması engellenmeli

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, bu yasa tasarısının hayata geçirilmesinin önemini vurgularken, sosyal medya platformlarının gençler üzerinde oluşturduğu bağımlılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Malinauskas, bu platformların gençlerin bağımlılığından kâr sağladığını ve bu yüzden daha sorumlu bir tutum takınmaları gerektiğini belirtti. Tasarının sadece Güney Avustralya'da değil, diğer eyaletlerde de uygulanması için çalışacaklarını dile getirdi.

Bu düzenleme, sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmeyi hedeflerken, aynı zamanda sosyal medya şirketlerine daha büyük sorumluluk yüklemeyi amaçlıyor. Sosyal medya devlerinin bu yasaya uymaması halinde, ciddi maddi cezalarla karşı karşıya kalacakları öngörülüyor. Tasarının önce Güney Avustralya'da, ardından diğer eyaletlerde parlamentoya sunulması bekleniyor.

Bu yeni yasa tasarısı, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerini denetlemek ve toplum sağlığı açısından olumlu bir adım olarak görülüyor, ancak uygulama süreci ve sosyal medya şirketlerinin bu düzenlemelere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.