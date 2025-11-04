MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin yaptığı açıklama, siyasette yeni bir tartışma başlattı. “Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Bahçeli’den Selahattin Demirtaş açıklaması

Bugün gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli, “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” dedi.

AİHM kararı kesinleşti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin daha önce verdiği ikinci ihlal kararına Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla birlikte AİHM’in “hak ihlali” tespiti kesinleşmiş oldu.

Gözler yargı sürecinde

AİHM kararının ardından Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu yeniden gündeme taşındı. Sürecin bundan sonraki aşamasında Türk yargısının atacağı adımlar belirleyici olacak.