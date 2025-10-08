Kobani davası kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği “ihlal kararı” sonrasında Demirtaş’ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Demirtaş hakkında verilen karar yeniden gündemde

6-7 Ekim 2014’te Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili davada çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası alan Demirtaş, halen cezaevinde bulunuyor.

AİHM, yapılan başvuru sonrası Demirtaş hakkında hak ihlali kararı verdi. Türkiye ise bu karara itiraz ederek, davanın AİHM Büyük Dairesi’nde yeniden ele alınmasını talep etti.

AİHM süreci devam ediyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin itirazını değerlendiriyor.

Bu süreç tamamlanmadan Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin herhangi bir yeni karar alınmadı.

Dolayısıyla şu anda Selahattin Demirtaş serbest bırakılmış değil.

Ne olmuştu?

Demirtaş, 2016 yılında “Kobani olayları” gerekçesiyle tutuklanmış, 2024’te sonuçlanan davada 42 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

AİHM daha önce verdiği kararda Demirtaş’ın tutukluluğunun “siyasi amaçlı olduğu” yönünde tespit yapmıştı.

Ancak Türkiye, kararın bağlayıcılığına ilişkin değerlendirmede AİHM’in yetkisini Büyük Daire’ye taşıdı.