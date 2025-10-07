HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Kobani davası kapsamında aldığı 42 yıl hapis cezasının ardından 8 Ekim’de tahliye edileceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ancak eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, bu söylentileri net bir dille yalanlayarak, “Tahliye yolu kapalı” açıklamasında bulundu.

Kobani davası ve 42 yıl hapis cezası

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 6-8 Ekim olayları kapsamında, Selahattin Demirtaş dahil 108 kişi hakkında dava açılmıştı.

Demirtaş, farklı tarihlerdeki konuşmaları nedeniyle hazırlanan 122 fezlekenin 31’i birleştirilerek açılan ana dava sonucunda 2016 yılında tutuklanmış, yargılama süreci sonunda 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

“Demirtaş 8 Ekim’de tahliye edilecek” iddiası

Son günlerde sosyal medya platformlarında, Demirtaş’ın 8 Ekim 2025’te tahliye edileceğine yönelik iddialar hızla yayılmıştı. Bu iddialarda, Adalet Bakanlığı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itiraz etmeyeceği ve böylece tahliye yolunun açılacağı öne sürülüyordu.

Şamil Tayyar: “Tahliye yolu kapalı”

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığı'nın AİHM kararına itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyor. Fakat gerçek öyle değil. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf'ta. Adalet Bakanlığı ise AİHM'in hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış."

Tayyar açıklamasında, “Bunu bir temenni değil, durum tespiti olarak yazıyorum” ifadelerine de yer verdi.

Adalet Bakanlığı AİHM kararına itiraz etti

Adalet Bakanlığı, AİHM’in “Demirtaş’ın tutukluluğunda hak ihlali yapıldığı” yönündeki kararına itiraz başvurusunda bulundu. Bu nedenle Demirtaş’ın tahliyesine yönelik herhangi bir yargı süreci veya kararın söz konusu olmadığı belirtildi.