Performansı sırasında, seyircilerden biri tarafından önce çiçek, ardından da telefon fırlatıldı. Bu beklenmedik saldırı, sanatçıyı ve izleyicileri şaşkına çevirdi.

"Gerçekten Ayıp"

Konser sırasında sahneye yakın bir şekilde şarkılarını seslendiren Simge, bir seyirci tarafından yüzüne fırlatılan çiçekle neye uğradığını şaşırdı. Ardından ikinci bir saldırıya maruz kalan sanatçıya bu kez bir telefon fırlatıldı. Sakin kalmaya çalışan Simge, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir insana işini yaparken telefon fırlatmak sizce normal mi? Bunu yapan kişiyi gerçekten kınıyorum. Ben buraya sadece işimi yapmaya, ekmeğimi kazanmaya geldim. Böyle bir davranış kabul edilemez, ayıp."

Seyircilerden Uzakta Konserine Devam Etti

Olayın ardından sahnede güvenliğini sağlamak adına izleyicilere yaklaşmaktan kaçınan Simge, konserini seyircilerden uzak bir mesafede sürdürdü. Seyircilere yönelik yuhalamalardan kaçınılması gerektiğini belirten sanatçı, "Yuhlayarak bir şey çözemeyiz, lütfen sakin olun" diyerek konserine devam etti.

Bu üzücü olay, festivalde eğlenmek isteyen diğer seyirciler arasında da büyük bir hayal kırıklığı yarattı.