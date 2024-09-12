Eski milli grekoromen güreşçi Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını resmen açıkladı. 9 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimlerde yarışacağını belirten Çebi, kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu ile Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını ve şimdi bu birikimini federasyon başkanlığına taşıyarak güreş camiasına hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Çebi, daha önce Beden Eğitimi öğretmenliğiyle başladığı kariyerinde çeşitli görevler üstlendiğini, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda yer aldığını belirtti. Hem sporculuk kariyerinde hem de idari pozisyonlardaki deneyimleriyle Türk güreşine katkı sağlamak istediğini vurguladı.

"Güreş müzesi" projesi

Başkan adayı olması durumunda hayata geçireceği projeleri de açıklayan Çebi, "Federasyonun teşkilat yapısını güçlendirme, yeni bir lig yapısı oluşturma, alt yaş gruplarına yönelik bölgesel ligler düzenleme, sponsorluk gelirlerini artırma, sağlık ve performans ekiplerini güçlendirme" gibi hedeflere odaklanacağını belirtti. Ayrıca Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile iş birliği yapmayı ve bir "güreş müzesi" kurulmasını da gündemine aldı.

Başkanlık seçimlerinde çoklu adayların çıkmasının güreş camiasında bir ayrışma yaratabileceği sorularına ise Çebi, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Çoklu adaylar doğal, ancak bu durum güreş camiasının birliğini bozmaz" şeklinde yanıt verdi.

Selçuk Çebi, uzun yıllar Türk güreşine hizmet etme hedefini tekrarlayarak, "Güreşin sadece bir spor değil, bir kültür ve yaşam tarzı olduğunu" ifade etti.