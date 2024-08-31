Selçuk'un İsa Bey Mahallesi'nde, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Eski Tekel Binası, tarih ve kültür meraklıları için önemli bir ziyaret noktasıdır. 284 ada 6 parsele kayıtlı olan bu bina, 518 metrekarelik bir alana sahiptir.

Tarihçe

Osmanlı dönemi

19. yüzyılın ikinci yarısında, İzmir-Aydın demiryolunun yapımı sırasında inşa edilen bu bina, Osmanlı döneminde reji ambarı olarak kullanılmıştır. Selçuk Tren İstasyonu'nun açılmasıyla birlikte, kente gelen tütün ve incirlerin depolandığı bir mekan olarak hizmet vermiştir.

Cumhuriyet dönemi

Cumhuriyet dönemiyle birlikte bina, Tekel tarafından devralınmış ve 1985 yılına kadar tütün ambarı olarak kullanılmıştır. 1985 yılında bina tasfiye edilmiştir. Ancak, 10 Ağustos 1992 tarihinde Maliye Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı'na devredilerek Etnografik Müze ve Kütüphane olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Modern dönem

İzmir 1 No.lu Koruma Kurulu tarafından 4 Mart 1993 tarihinde tescillenen yapı, büyük ölçüde restore edilerek Tarım Kültürleri Müzesi olarak düzenlenmiş ancak bu projeden vazgeçilmiştir. 14 Şubat 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Selçuk Belediyesi'ne devredilen bina, Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmiştir.

Mimari özellikler

Eski Tekel Binası, Selçuk'un ilk sivil mimari örneklerinden biridir. Taş bina üzerine ahşap bir çatı ve kiremitle kaplıdır. Üç katlı yapının zemin katında, tütünle ilgili eşyaların sergilendiği bir salon yer almaktadır. Bu katta ayrıca sözlü tarih çalışmalarına dayanan belgesel filmler gösterilmektedir. Binanın duvarları ve pencere sövelerinde tuğla işçiliği dikkat çekmektedir.

Birinci katta arşiv, kütüphane ve sergi panoları bulunurken, ikinci katta sergi ve konferans salonu yer almaktadır. Ahşap kat bölmeleri ve taş cepheleriyle dikkat çeken bu yapı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Selçuk'un geçmişini yaşatan önemli bir mekandır.

Günümüzdeki işlevi

Günümüzde Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi olarak işlev gören bu yapı, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Konferanslar, söyleşiler, sempozyumlar, sergiler ve müzik dinletileri düzenlenmektedir. Ayrıca, genişleyen basılı ve dijital arşivi ile Selçuk'un kent kimliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Ziyaret bilgileri

Adres: İsa Bey Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Selçuk

Açılış Saatleri: Hafta içi her gün 09:00 - 18:00

Giriş Ücreti: Ücretsiz

Eski Tekel Binası, tarih ve kültür meraklıları için zengin bir deneyim sunmaktadır. Hem geçmişin izlerini hem de günümüz kültürel aktivitelerini bir arada görebileceğiniz bu yapıyı ziyaret ederken, Selçuk'un tarihi ve kültürel derinliklerine yolculuk yapabilirsiniz.

Selçuk Eski Tekel Binası: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Adres: Eski Tekel Binası Namık Kemal Caddesi, İsa Bey Mahallesi, Selçuk, İzmir.

Eski Tekel Binası, Selçuk ilçesinin merkezinde, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer almaktadır. Selçuk'un tarihi ve turistik merkezine oldukça yakın bir konumdadır.

Nasıl ulaşılır?

Özel araç ile: Selçuk merkeze geldiğinizde, İzmir yönünden gelenler için Selçuk’a ulaşmak oldukça basittir. İzmir- Selçuk karayolunu takip ederek Selçuk’a varabilirsiniz. Selçuk’un merkezine vardığınızda, Namık Kemal Caddesi üzerinde aradığınız Eski Tekel Binası’na kolayca ulaşabilirsiniz. Yakın çevrede otopark imkanları bulunabilir.

Toplu taşıma ile: İzmir’den Selçuk’a düzenli otobüs ve tren seferleri bulunmaktadır. İzmir Otogar’dan Selçuk’a otobüsle veya İzmir Gar’dan Selçuk Gar’a trenle ulaşabilirsiniz. Selçuk Gar’dan veya Selçuk Otogar’dan şehir merkezine yürüyerek veya yerel dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. Bina, şehir merkezine oldukça yakın olduğundan yürüyerek rahatça bulunabilir. İzmir Kubilay Kültür Merkezi hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir?

Yürüyüşle: Selçuk merkezdeyseniz, Eski Tekel Binası’na yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz. Selçuk’un tarihi bölgelerine yakın bir konumda bulunan bina, kentin diğer önemli noktalarına da yürüyüş mesafesindedir.