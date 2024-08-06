Selçuk Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda tek aday olarak seçime katılan Güllü Kartal, Selçuk Kent Konseyi Başkanı oldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni başkan ve ekibini tebrik ederek, kent konseylerinin demokrasinin, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin sembolü olduğunu ifade etti.

Başkan Sengel'den ortaklaşma mesajı

Başkan Sengel, konuşmasında kent konseylerinin ortaklaşma adına önemli yapılar olduğuna dikkat çekerek, “Kent konseyleri, ortaklaşmaktır. Bu genel kurul sonunda ortaklaşmak nasip olsun, el ele yürümek ve halkın gerçekten ne istediğini fark ederek bunları çözüme endeksleyebileceğimiz ya da bizim yaptığımız işleri anlatabileceğimiz bir süreç yaşamamızı temenni ediyorum” dedi.

Suna Gündoğdu'nun veda mesajı

Yaklaşık 3 yıldır Selçuk Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Suna Gündoğdu, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek, geçen sürede konsey olarak birçok aktif görevde rol aldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti. Gündoğdu, Selçuk Kent Konseyi’nin İzmir Kent Konseyleri Birliği ve Ege Kent Konseyleri Birliği’nin Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptığını belirtti.

Yeni Başkan Güllü Kartal'ın hedefleri

Yeni Başkan Güllü Kartal, konuşmasında kent konseylerinin sivil toplum örgütleri ile birlikte kentin sorunlarına çözüm bulmak adına çalıştığını belirterek, genç ve çalışkan bir kadro ile göreve talip olduklarını ifade etti. Kartal, “Kent konseyleri, kentin refahı için kentin bekçiliğini, kent savunuculuğu görevini yerine getiren yapılardır” dedi.

Yeni yürütme kurulu üyeleri

Güllü Kartal’ın başkanlığında yeni yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Ayşe Arslan, Mahmut Çevik, Ayşe Yazar, Özgür Akbaba, Sibel Cebeci, Can Özler, Aysel Koç, Burak Başaran, Ömer Görgülü, Evren Seymen.

Yedek Üyeler: Özlem Say, Nil Çelik, Uğur Gülbay, Firdevs Gündoğdu, Hasan Yavaş, Fatih Çiğdem, Turan Durdu, Fatma Doğa, Ali İhsan Karaduman, Mehmet Turan.

Selçuk Kent Konseyi’nin geleceği

Selçuk Kent Konseyi’nin, Efes Selçuk için önemli projelere imza atmaya devam etmesi bekleniyor. Başkan Sengel, özellikle Efes Alt Kapı Otoparkı'nda kent konseyi önderliğinde toplanan 10 bin imzanın önemine vurgu yaparak, bu tür iş birliklerinin kent için değerli olduğunu belirtti.