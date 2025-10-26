Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta hem “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kritik toplantı hem de bütçe görüşmeleri yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyon üyelerine sunum yapacak.

TBMM’de yoğun mesai haftası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta da yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek.

“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü 16’ncı toplantısını yapacak.

Toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek. Komisyonun ilk oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyon üyelerine sunum yapacak.

Bakanlar, yürütülen süreçle ilgili bilgi verecek ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Bütçe maratonu başlıyor

Meclis’te bu hafta bir diğer önemli gündem maddesi ise 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi olacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin geneli üzerine sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendi bütçesi de bu hafta ele alınacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM bütçesinin sunumunu cuma günü gerçekleştirecek.

Komisyonun bütçe çalışmaları bir ay içinde tamamlanacak. Görüşmeler:

Pazartesi: Saat 11.00’de başlayacak. AK Parti Özgür Özel'i mi istiyor? İçeriği Görüntüle

Diğer günler: Saat 10.00’da devam edecek.

Konuşma süreleri:

Parti grupları: 20 dakika

Komisyon üyeleri: 20 dakika

Üye olmayan milletvekilleri: 5 dakika

Hükümet adına yapılacak sunuş konuşmaları ve soru-cevap bölümleri için ise 30’ar dakika süre verilecek.

Bu hafta ayrıca Engelli Bireylerin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu da çalışmalarına devam edecek.

Komisyon, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcilerinden engelli bireylerin istihdamı ve sosyal haklarına dair sunumlar dinleyecek.