Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, haftaya Belevi Mahallesi’nde başladı. Belediye tarafından kurulan Belevi Fırını’nda ikinci deneme üretimi gerçekleştirildi. Üretilen 500 adet ekmek, simit ve poğaça, Belevi’de yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlk deneme üretimi 18 Mart’ta yapılan fırında, ilerleyen süreçte unlu mamullerin çeşitliliği artırılarak düzenli üretime geçilmesi hedefleniyor.

Halk ekmek büfeleri genişletilecek

Efes Selçuk Belediyesi’nin temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, Belevi’de üretilecek ekmek ve unlu mamuller, kent genelinde kurulacak halk ekmek büfelerinde satışa sunulacak. Yeni fırının yüksek üretim kapasitesi sayesinde daha fazla ürün uygun fiyatla vatandaşlara ulaşacak.

Hıdırellez’de bereket paylaşıldı

İkinci deneme üretimi, Hıdırellez günü gerçekleştirilerek bereketin simgesi olan bu özel günde vatandaşlara dağıtım yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şu ifadeleri kullandı:

“Hıdırellez, baharın müjdecisidir; berekettir, bolluktur. Bugün yepyeni bir solukla Belevi’deyiz. O yüzden bugün yaptığımız üretimlerin tamamını halkımızla tekrar paylaşacağız. Bunun sebebi de hem şans getirmesi hem de Belevililere ve bizlere bereket getirmesi dileğimizdir. Güzel şeylerin de müjdecisi olsun.”

Yakında hizmete girecek

Fırın ve unlu mamullerin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin bildiği gibi Belevi’de bir fırın kurma çabasındayız. Eksik olan bazı ürünlerimiz ve araç-gereçlerimiz vardı; bunları da tamamladık. Ekmeğimizi halkla nasıl paylaşırız diye düşündüğümüz bir anda, bu üretimin Hıdırellez’e denk gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Belevi’ye de Efes Selçuk’a da hayırlı uğurlu olsun. Evlerinizin bereketi bol olsun.”