İlçelerin tamamında fiyatlar eşit seviyede seyrediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları il genelinde aynı

İzmir’in tüm ilçelerinde 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde sabitlenmiş durumda:

Benzin : 46,17 TL/LT

Motorin : 46,56 TL/LT

LPG : 26,04 TL/LT

Aliağa, Bornova, Konak, Karşıyaka, Gaziemir, Çeşme, Foça, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı ve diğer tüm ilçelerde fiyatlar birebir aynı seviyelerde uygulanıyor. Böylece sürücüler il içinde herhangi bir ilçede yakıt alırken fiyat farkıyla karşılaşmıyor.

Fiyatlar neden sabit seyrediyor?

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatlarının nispeten durağan seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı hareketliliğin Türkiye genelinde pompa fiyatlarının son günlerde değişmemesine neden olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tavan fiyat uygulamalarının da fiyatlarda denge sağladığı ifade ediliyor.

İzmir’deki akaryakıt bayileri ise kısa vadede fiyatlarda sert bir artış ya da düşüş beklemiyor. Ancak döviz kurlarındaki olası dalgalanmaların yeni fiyat düzenlemelerine yol açabileceği vurgulanıyor.