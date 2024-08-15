İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Meryem Ana Evi, Hristiyan dünyası için büyük öneme sahip "Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü" için özel bir ayine ev sahipliği yaptı. Hazreti İsa’nın annesi Meryem Ana’nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen bu kutsal mekanda gerçekleştirilen ayin, farklı ülkelerden gelen çok sayıda Hristiyan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayinin yöneticisi: Mgr Eric de Moulins-Beaufort

Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort’un yönettiği ayinde, İncil’den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi. Hristiyanlar, ayin esnasında mum yakarak ve "Meryem Ana'ya Övgü Duası" ederek manevi bir bağ kurdular. Ayrıca, dileklerini peçete ve kağıtlara yazarak Meryem Ana Evi’ne astılar.

Katılımcılara ikram

“Meryem Ana Bayramı” olarak da bilinen bu özel günde, katılımcılara üzüm ve simit ikramında bulunuldu.