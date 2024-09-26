Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli görülen 4 kişinin üzerindeki incelemelerde, yasa dışı silah taşıdıkları tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilenler
Operasyon sonucunda 4 tabanca, 3 tüfek, bir çelik yelek ve 205 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Şüpheliler yargıya sevk edildi
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, adli sürece taşındı. Ekipler, silah taşıyan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatarak delilleri adli mercilere iletti. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ