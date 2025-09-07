94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Çim Konserleri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Usta sanatçı Selda Bağcan, klasikleşmiş eserleriyle on binlerce izleyiciye güçlü bir performans sundu.

Selda Bağcan sahneyi salladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Çim Konserleri’nin 9. gününde Selda Bağcan sahne aldı. Sanatçı, “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi yıllara meydan okuyan eserlerini seslendirdi. İzleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Sahneye yeğeni de çıktı

Bağcan’ın yeğeni Serenad Bağcan, konser boyunca sanatçıya eşlik etti. Serenad, “Yiğidim Aslanım” şarkısını izleyicilerle birlikte seslendirdi ve konser repertuarına renk kattı.

Çim konserleri devam ediyor

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek. 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın kapanış günü 9 Eylül’de Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final gerçekleştirecek. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda büyüleyici gösteri

Fuarın kültür-sanat etkinliklerinden Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, altıncı gününde Enver Ertaş’ın “The Illusionist” gösterisine sahne oldu. Gösteri, hem çocuklar hem yetişkinler için tasarlanmış illüzyonlar, aile ve sevgi temalı hikâyeler ve özenle seçilmiş müziklerle unutulmaz bir deneyim sundu.

Ertaş, yaklaşık 60 dakika süren performans boyunca izleyicileri sahneye davet ederek interaktif bir deneyim sağladı. İzleyiciler, kahkaha, şaşkınlık ve duygusal anları aynı anda yaşadı.

Etkinlikler ücretsiz olarak 8 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. 7 Eylül’de Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül’de Tahsin Hasoğlu sahnede olacak.