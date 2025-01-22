Manisa’da bulunan Selendi Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayacak vatandaşlar için çeşitli güzergahlar ve iletişim bilgilerini derledik. Manisa’nın Selendi ilçesinde hizmet veren hastaneye nasıl gidileceği ve hastaneye ait detaylı iletişim bilgileri, vatandaşların randevu ve sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesi için paylaşıldı. Selendi Devlet Hastanesi’ne ulaşım için kullanılan şehir içi güzergahlar ise bölge halkı için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte merak edilen adres, ulaşım ve iletişim bilgileri…

Selendi Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Şerefiye Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 49/A Selendi Devlet Hastanesi 45970 Selendi / MANİSA

Telefon 1: (0236) 788 13 70

Fax: (İdari Birim) : (0236) 788 10 70

Fax: (Acil Servis) : (0236) 788 30 30

Selendi Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Şehir İçi Güzergahı 1:

Kula Selendi Yolu >>> Sümbül Sokak >>> Tokat üstü Mevki >>> Selendi Devlet Hastanesi

Şehir İçi Güzergahı 2:

Demirci Selendi Yolu >>> Mehmet Akif Caddesi >>> Tokat üstü Mevki >>> Selendi Devlet Hastanesi

Şehir İçi Güzergahı 3:

Kula Selendi Eski Yol >>> Atatürk Caddesi >>> Mehmet Akif Caddesi >>> Tokat üstü Mevki >>> Selendi Devlet Hastanesi

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