Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Selendi Esnaf Odası ile bir araya gelerek bölgedeki ekonomik gelişmeleri ve esnafın temel sorunlarını değerlendirdi. Ziyaret, yerel ticaretin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

Selendi’ye önemli bir ziyaret

Salihli TSO, üyelerinin nabzını tutmak amacıyla Selendi’ye düzenli ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve beraberindeki heyet, Selendi Esnaf Odası’na önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Geniş Katılım ve Destek Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Taner Kalay, Günay Topkaya ve Yunus Kaya’nın yanı sıra birçok yönetim kurulu üyesi katıldı. Salihli TSO, Kula ve Selendi bölgelerinde esnafın durumunu yerinde gözlemleyerek, sorunlara çözüm üretme çabalarını sürdürüyor.

Selendi’nin ekonomik potansiyeli

Selendi’nin hayvancılık ve tarım alanındaki önemli rolü, yerel ekonominin gelişiminde büyük bir katkı sağlıyor. Başkan İbrahim Yüksel, “Selendi’nin ekonomik potansiyeli her geçen yıl artıyor ve biz de bunu yakından takip ediyoruz,” diyerek bölgenin önemini vurguladı.

Coğrafi işaret çalışmaları

Salihli TSO, Salihli Kirazı ve Kula Leblebisi gibi ürünler için coğrafi işaret başvuruları yaparak, bu ürünlerin değerini artırmayı hedefliyor. Yüksel, “Tescil olayının ürünlerimizin değerini artırdığına inanıyoruz,” şeklinde konuştu.

Esnaf Odası Başkanı’nın yorumları

Selendi Esnaf Odası Başkanı Nurullah Kahveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmenin yararına inanıyoruz,” dedi. Bu tür ziyaretlerin esnafın motivasyonunu artırdığına da dikkat çekti.

Yerel yöneticiler de destek verdi

Ziyarette Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci ve diğer yerel yöneticiler de hazır bulunarak, esnafın sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.