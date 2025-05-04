HABER EKSPRES- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek-Böke, Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, partilerinin mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek-Böke, Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, "Bu saldırıyı lanetliyorum" dedi. Böke, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir tehdide, saldırıya ya da provokasyona boyun eğmeyeceğini ve bundan sonra da boyun eğmeyeceğini belirtti.

"Mücadelemiz daha güçlü sürecek"

Böke, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir tehdide, saldırıya, provokasyona boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek" diyerek, partilerinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini ifade etti. Özgür Özel'in liderliğinde mücadelenin daha güçlü bir şekilde süreceği mesajını verdi.

"Saldırganın kim olduğu derhal ortaya çıkarılmalı"

Selin Sayek-Böke, saldırganın kimliği ve bağlantılarının derhal araştırılması gerektiğini belirterek, "Siyasette şiddeti körükleyen nefret dilini kullananlar yarattıkları ağır tabloyla bir an önce yüzleşmeli" dedi. Böke, tehdit, nefret, şiddet ve provokasyon siyaseti yapanların bu tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek-Böke'nin yaptığı açıklama şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı lanetliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir tehdide, saldırıya, provokasyona boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Mücadelemiz Genel Başkanımızın liderliğinde daha güçlü sürecek. Saldırganın kim olduğu, kimlerle irtibat halinde olduğu derhal ortaya çıkarılmalıdır. Siyasette şiddeti körükleyen nefret dilini kullananlar yarattıkları ağır tabloyla bir an önce yüzleşmeli ve tehdit, nefret, şiddet, provokasyon siyasetini terk etmelidir.