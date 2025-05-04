HABER EKSPRES- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, partilerinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özgür Özel'e yönelik yapılan provokatif saldırıyı şiddetle kınadı. Aslanoğlu, bu tür alçak saldırıların CHP'nin yolunu engelleyemeyeceğini ve partinin kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

"Bu alçaklığı reddediyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, "Bu alçaklığı reddediyoruz" dedi. Aslanoğlu, Özel'in Atatürk Kültür Merkezi çıkışında, Sırrı Süreyya Önder'i uğurladıktan sonra çirkin bir saldırıya uğradığını belirtti.

"Saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez"

Aslanoğlu, Özgür Özel'e yapılan bu saldırının, partilerinin kararlılığını ve cesaretini kırmayacağını ifade etti. "Bu tür saldırılar ne bizi yolumuzdan döndürebilir, ne de korkusuz liderimizin mücadelesini durdurabilir" şeklinde konuşan Aslanoğlu, saldırının yalnızca bir provokasyon olduğunu ve partilerinin bu tür engellemelerle mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

"Genel Başkanımızın yanındayız"

Şenol Aslanoğlu, Özgür Özel'in liderliğinde daha kararlı, cesur ve korkusuz bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Aslanoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız!" dedi ve parti olarak birlik ve dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladığı Atatürk Kültür Merkezi çıkışında çirkin ve provokatif bir saldırıya uğramıştır. Bu alçaklığı reddediyoruz! Bu tür saldırılar ne bizi yolumuzdan döndürebilir ne de korkusuz liderimizin mücadelesini durdurabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız! Onun öncülüğünde daha da kararlı, daha da cesur, korkusuzca mücadeleye devam edeceğiz. Geçmiş olsun Sayın Genel Başkanım