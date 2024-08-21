Selinos, Bergama’ya can suyu olacak 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Pergamon Antik Kenti'nde antik kanalın restorasyonuyla Bergama ve Türkiye için önemli bir turizm merkezi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Projenin ilk aşamasındaki çalışmaların tamamlandığını belirten Balta, kanalın restorasyon sürecinin tarihi dokuya uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

"İnsan gücü ile çalışıyoruz"

Çalışmaların İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gözetiminde, tarihi dokuya uygun şekilde yürütüldüğünü belirten Mehmet Akif Balta, “Antik Selinos Kanalı boyunca uzmanların görüşleri doğrultusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bazı özel bölümlere makine bile sokmadan, insan gücü ile çalışıyoruz. Proje tamamlandığında hem Bergama ilçe merkezinin taşkın kontrolü hem de tarihi eserlerin korunması sağlanmış olacaktır’’ ifadelerine yer verdi.