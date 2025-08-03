Beşiktaş, altyapısından yetişen genç forvet Semih Kılıçsoy’un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmen duyurdu.



Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy’un Cagliari Calcio’ya transfer olduğunu açıkladı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği bildirildi.

Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Genç yıldız yurt dışında ilk kez forma giyecek

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, kariyerinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek. Cagliari formasıyla Serie A deneyimi yaşayacak olan genç futbolcunun performansı merakla bekleniyor.